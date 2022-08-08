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Spor

Emre Zafer Barnes 100 metrede rekor kırdı

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm 100 metre elemelerinde milli sporcu Emre Zafer Barnes 10.03 ile oyunlar rekoru kırdı.

DHA8 Ağustos 2022 Pazartesi 16:59 - Güncelleme:
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Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizmde 100 metre koşusunda 3 atlet, rekor derece yaptı. Ancak 1 sporcunun derecesi rüzgarın hızı dolayısıyla geçerli sayılmadı.

Konya Atletizm sahasında yapılan erkekler 100 metre eleme yarışmalarında, milli sporcu Emre Zafer Barnes 10.03 ile oyunlar rekoru kırdı. Katarlı sporcu Tosin Ogunode bir sonraki seride 9.98 derece yaptı. Son seride koşan Fildişi Sahili'nden Arthur Cisse Que 9.78 ile rekoru bir kez daha kırdı. Ancak Que'nin rekoru rüzgarın hızının 1/4 saniye olması nedeniyle geçerli sayılmadı.

100 metrede yarı finaller yarın koşulacak.

  • Emre Zafer Barnes
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