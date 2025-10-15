İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

Emrecan Bulut: Kazanmak istiyoruz, elimizden geleni yapacağız

Çaykur Rizesporlu futbolcu Emrecan Bulut, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile oynanacak maç hakkında konuştu.

15 Ekim 2025 Çarşamba 13:18
Emrecan Bulut: Kazanmak istiyoruz, elimizden geleni yapacağız
Çaykur Rizesporlu futbolcu Emrecan Bulut, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor ile yapacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Emrecan, maça iyi hazırladıklarını belirtti.

Güzel bir maç olacağını ifade eden Çaykur Rizesporlu futbolcu, "Maç güzel biterse mutlu olacağız. Zor bir maç olacak. Trabzonspor da iyi bir takım. Kazanmak istiyoruz, elimizden geleni yapacağız. Ben de elimden gelen katkıyı vermeye çalışıyorum. Bu katkımı daha da arttırmak istiyorum. " diye konuştu.

Taraftarlardan maç için destek isteyen Emrecan, "Maça gelsinler. Onlar sonuçta bu şehirde doğdu, bu şehirde büyüdü. Onlar takıma bizden daha bağlı. Bu takım onların sevdası yani. Doğma, büyüme buralılar. Onların bu takıma olan sevgisini ve bağlılığını anlıyorum. Hepimiz anlıyoruz arkadaşlarımla beraber. O yüzden verdikleri tepkilerde onları anlayabiliyoruz. Bizim arkamızda durdukları için onlara teşekkür ediyoruz. Biz de onları seviyoruz." ifadelerini kullandı.

