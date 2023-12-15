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Spor

Emrecan Terzi: 15-16 senedir bu anı bekliyordum

Beşiktaş'ın genç oyuncuları Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu, Lugano karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

15 Aralık 2023 Cuma 01:35 - Güncelleme:
Emrecan Terzi: 15-16 senedir bu anı bekliyordum
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Beşiktaş'ın genç golcüsü Emrecan Terzi, 2-0 kazanılan Lugano maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kendisinin de bir gol attığı maç öncesi heyecandan uyuyamadığını söyleyen Emrecan, "Beşiktaş formasıyla ilk maçıma çıktım. Çok heyecanlıydım. Maçtan önce uyuyamadım. 15-16 senedir bu anı bekliyordum. Forma şansı için Rıza Hocama teşekkür ederim. Forma şansı gelmeye devam ettikçe elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Emrecan Terzi, 88. dakikada Beşiktaş'ın durumu 2-0'a getiren golünü kaydetmişti.

Öte yandan Beşiktaşlı genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu da Lugano karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mustafa Hekimoğlu, "Çok güzel bir galibiyetti. Bize destek veren taraftarımızın önünde 3 puan almak güzel hissettirdi." dedi.

Takımdaki genç oyuncuların şans bulmasını değerlendiren Mustafa Hekimoğlu, "Öncelikle Rıza hocama teşekkür ederim. Bu yaşta bu duygulara sahip olmak çok güzel bir şey. Bize destek veren bir ekip var. Genç oyuncular olarak çok iyi hissediyoruz. Böyle çok çalışarak, üzerine koyarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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