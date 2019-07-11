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Emre’de menajer bilmecesi

G.Saray genç oyuncu için kulübü Celta Vigo ile anlaştı ancak WBD Menajerlik Şirketi’nden, “Emre bizim oyuncumuz. Transferi için iznimiz şart. Hukuki yollara başvuracağız” açıklaması yapıldı.

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CİM-BOM’UN prensip anlaşmasına vardığı Emre Mor transferinde beklenmedik bir pürüz ortaya çıktı. Galatasaray, genç oyuncu için kulübü Celta Vigo ile her konuda anlaşmaya vardı. Bonservis bedeli ödenmeyecek oyuncunun yıllık ücretinin büyük bir bölümünün Sarı-Kırmızılılar tarafından karşılanmasına karar verildi. 

2 yıllık imza atacak olan Emre’nin bir sonraki transferinden Celta Vigo’ya yüzde 50 pay verilmesi de anlaşmanın şartları arasında yer aldı. Ancak transfer her konuda olumlu yönde ilerlerken son, anda WBD Menajerlik Şirketinden yapılan açıklama ortalığı bulandırdı. Menajerlik şirketi yaptığı açıklamada, şu iddiayı ileri sürdü:

“Emre Mor’un anlaşmayı doğrudan Galatasaray ve Celta Vigo kulüpleri üzerinden yaptığı konusunda bize bilgi geldi. Ancak Emre bizim oyuncumuz. Onayımız olmadan hiçbir takım ile anlaşma imzalayamaz. Eğer bu konuda onayımız alınmazsa, hukuk ekibimiz gerekli adımları atacaktır.”

HEDEF MERT ÇETİN

STOPERDE elinde Luyindama ve Marcao ikilisini bulunduran Galatasaray, kulübede bu isimlere iyi bir alternatif bulundurmak için elindeki isimleri değerlendirmeye aldı. Aslan’ın ilk olarak Gençlerbirliği’nde forma giyen Mert Çetin için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Cim-Bom, Mert olmazsa, Bursa ile yollarını ayıran Ertuğrul’u gündeme alacak.

15 Temmuz ile ilgili bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

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