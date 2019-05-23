Emre’nin Fener planı

BAŞAKŞEHİR’İN 38 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu’nun, önümüzdeki sezon Fenerbahçe formasını giymek istediği başkan Göksel Gümüşdağ tarafından açıklanmıştı. Fenerbahçe’nin de Emre’ye sıcak baktığı öğrenildi. Emre’nin çok sevdiği Fenerbahçe için yaptığı plan da ortaya çıktı. Milli futbolcunun bir yıl daha Sarı-Laciertli formayı giymek, bu süre içinde takıma ağabeylik yapmak istediği belirtildi.

İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

Bu sezon zirvenin çok gerisinde kalarak yılı kupasız kapatan Fenerbahçe ile önümüzdeki sezon şampiyonluk yaşamayı ve futbolu öyle noktalamayı hayal eden Emre Belözoğlu, daha önce Sarı-Lacivertli formayı 4 yıl giymişti. Bu süre içinde kaptanlığa da yükselen milli oyuncu 2010-11 şezonunda şampiyonlukla kucaklaşmıştı. Bir kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Emre, Fenerbahçe’de 4 sezonda toplam 126 maçta 20 gol kaydedip, 15 de asist yaptı.