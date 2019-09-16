Emre’siz Fener, Alanya virajında! Alanyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler
SÜPER Lig’in 4. hafta kapanış maçında sakat olan kaptanı Emre Belözoğlu’dan yoksun Fenerbahçe (7) deplasmanda ilk üç haftayı kayıpsız geçen Alanyaspor (9) ile karşı karşıya gelecek.
- Star Spor
Bahçeşehir Okulları Stadı’ndaki mücadele 20.00’de başlayacak ve beIN Sports1’den yayınlanacak. Kanar- ya’da Emre Belözoğlu dışında sakatlıkları süren Moses, Isla ve Hasan Ali de oynamayacak. Ev sahibi Alanyaspor’da da sakat olan Lokman Gör ile Haydar Yılmaz forma giyemeyecek. N’Skala’nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Akdeniz temcisi ile Fenerbahçe bugün 7. kez karşılaşacak. geride kalan 6 maçtan 4’ünü konuk takım, birini ise Alanyaspor kazandı. Bir maç da berabere sonuçlandı. Fener’in 13 golüne, Turuncu-Yeşilliler 5 golle cevap verdi. Geçen sezon Fener 2-0, Alanyaspor ise 1-0 galip geldi.
MUHTEMEL 11’LER
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Welinton, Tzavellas, Caulker, Ceyhun, Efecan, Siopis, Bakasetas, Fernandes, Cisse
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Jailson, Zanka, Ozan, Gustavo, Tolga, Deniz, Roudrigues, Kruse, Vedat Muriç
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