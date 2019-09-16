26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7233
  • 6,3392
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Emre’siz Fener, Alanya virajında! Alanyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler

SÜPER Lig’in 4. hafta kapanış maçında sakat olan kaptanı Emre Belözoğlu’dan yoksun Fenerbahçe (7) deplasmanda ilk üç haftayı kayıpsız geçen Alanyaspor (9) ile karşı karşıya gelecek.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bahçeşehir Okulları Stadı’ndaki mücadele 20.00’de başlayacak ve beIN Sports1’den yayınlanacak. Kanar- ya’da Emre Belözoğlu dışında sakatlıkları süren Moses, Isla ve Hasan Ali de oynamayacak. Ev sahibi Alanyaspor’da da sakat olan Lokman Gör ile Haydar Yılmaz forma giyemeyecek. N’Skala’nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Akdeniz temcisi ile Fenerbahçe bugün 7. kez karşılaşacak. geride kalan 6 maçtan 4’ünü konuk takım, birini ise Alanyaspor kazandı. Bir maç da berabere sonuçlandı. Fener’in 13 golüne, Turuncu-Yeşilliler 5 golle cevap verdi. Geçen sezon Fener 2-0, Alanyaspor ise 1-0 galip geldi.

MUHTEMEL 11’LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Welinton, Tzavellas, Caulker, Ceyhun, Efecan, Siopis, Bakasetas, Fernandes, Cisse

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Jailson, Zanka, Ozan, Gustavo, Tolga, Deniz, Roudrigues, Kruse, Vedat Muriç

Roket yapmayana kız verilmeyecek denmişti: Bakın kızların cevabı ne oldu?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tunus'ta ikinci tur için dört aday önde

Tunus'ta ikinci tur için dört aday önde

Oktay'dan Çobanbey'deki terör saldırısına ilişkin açıklama

Oktay'dan Çobanbey'deki terör saldırısına ilişkin açıklama

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu belli oldu

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu belli oldu

CHP Nazlıaka'yı affetti

CHP Nazlıaka'yı affetti

ABD'nin 200 araçlık terör konvoyu

ABD'nin 200 araçlık terör konvoyu

Ruhani, Üçlü Zirve için Ankara'da

Ruhani, Üçlü Zirve için Ankara'da

Suriye'de Türkiye sınırındaki hastaneye terör saldırısı

Suriye'de Türkiye sınırındaki hastaneye terör saldırısı

'Buradaki hiç kimse bankamatik memuru değil'

'Buradaki hiç kimse bankamatik memuru değil'
 

POPÜLER HABERLER

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının görüntülerini yayımladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının görüntülerini yayımladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA