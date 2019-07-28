‘Emre’yi Terim adam eder’

ABDURRAHİM Albayrak, Galatasaray’a transferi geciken Emre Mor konusuna açıklık getirdi. Sarı-Kırmızılı takımın kamp yaptığı Seefeld kasabasında basın mensuplarıyla sohbet eden Cim-Bom’un ikinci başkanı, Celta Vigolu oyuncunun transferinde her şeyin kendi ellerinde olduğunu söyledi. Transferden vazgeçmediklerini vurgulayan Albayrak şöyle konuştu:

EKSTRA PARA İSTEYİNCE OLMADI

“Emre Mor transferi olmuyor diye bir şey yok. Bu transferde her şey bize bağlı. Önümüzdeki hafta çok şey olabilir. Kulübü uyanıklık yaptı. Çocuk Türkiye’ye gelir gelmez bir bedel istemeye kalktılar. Bunu açık ve net söylüyorum. Onunla Fatih hocadan başkası başa çıkamaz. Kendisi de biliyor. Bunu Emre’ye de söyledim. Her şeyin bittiğini düşündük. Kulübü de razıydı ama birdenbire bir şeyler oldu.”

BABEL’İ TERİM 6 AY ÖNCE İSTEDİ

“Transfer yapmış olmak için oyuncu almıyoruz. Nokta transfer yapacağız. Çok iyi düşünmemiz, hesap etmemiz lazım. Hocamız istediği isimleri ve öncelikli olanları söylüyor. Gece yarılarına kadar çalışıyoruz. 4-5 saat uyuyoruz. Bin kişiyle görüşüyorsun. Kaleci ihtiyacımız vardı, onu aldık. Seri, dünya çapında futbolcu. Babel, çok önemli bir isim. Babel transferi hocamızın bize 6 ay önce söylediği hedeflerden biriydi.”