Spor

EMT Döğergücü FK çıkışa geçti

Döğergücü FK, rakibi Gaziosmanpaşaspor‘ü yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

IHA13 Ekim 2025 Pazartesi 17:27 - Güncelleme:
EMT Döğergücü FK çıkışa geçti
ABONE OL

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 4. haftasında Döğergücü FK; rakibi Gaziosmanpaşaspor'ü yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Gökhan Mutlu, Caner Kalem, Özge Özkul

EMT Döğergücü FK: Koray Albayrak, Emin Sezer, Kemal Çelik, Mehmet Kıraç, Ömer Faruk Kalkan, İlhan Sefa Köroğlu, Muhammed Tolga Şahin, (Enes Bahar dk.90), Gökhan Yeşilbaş, (Ömer Akduran dk.65), Yusuf Kenan Karabulut, Memduh Çiftçi, Murat Kıraç

Gaziosmanpaşaspor: Yaşar Şener, Ali Bozkurt, Emre Bozkurt, Hakan Yılmaz, Ali Altuner, Silvan Gezer, Mustafa Gezgin, Emirhan Demirezen, Mevlit Can Şimşek, Kemal Karataş, (Elbara Elşeyh dk.46), Berat Koç

Goller: İlhan Sefa Köroğlu (dk.7, dk.90+6), Yusuf Kenan Karabulut dk.47), Muhammed Tolga Şahin (dk.51) (EMT Döğergücü FK), Ali Bozkurt (dk.42), Elbara Elşeyh (dk.68) (Gaziosmanpaşaspor)

  • EMT Döğergücü FK
  • Gaziosmanpaşaspor
  • Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme

