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Spor

En az 7 transfer! Beşiktaş'ta sil baştan kadro

Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş transfer için düğmeye bastı. En az 7 takviye yapmayı planlayan siyah beyazlılar yeni transferleri kampa yetiştirmek yetiştirmek istiyor. İşte detaylar...

AKŞAM8 Haziran 2026 Pazartesi 09:12 - Güncelleme:
En az 7 transfer! Beşiktaş'ta sil baştan kadro
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Siyah-Beyazlılar'da transfer gündemi hayli yoğun geçecek. Son olarak Bologna'yı çalıştıran Vincenzo Italiano'yu teknik direktörlük görevine getiren Beşiktaş; kaleci, stoper, sol bek, orta saha, solsağ kanat ve forvet takviyesi yapacak. 2026-27 sezonun hazırlıkları ise 28 Haziran'da İstanbul'da başlayacak. Yurt dışı hazırlık kampı için 1 Temmuz'da Slovakya'ya hareket edilecek. Yönetim, birçok takviyeyi kampa yetiştirmek için yoğun mesai harcayacak. Ayrılması beklenen oyuncular için de çeşitli kulüplere haber gönderildi. Yeni sezonda Ersin, Hyeon Gyu-oh gibi isimlerin kulübede olması bekleniyor.

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