Siyah-Beyazlılar'da transfer gündemi hayli yoğun geçecek. Son olarak Bologna'yı çalıştıran Vincenzo Italiano'yu teknik direktörlük görevine getiren Beşiktaş; kaleci, stoper, sol bek, orta saha, solsağ kanat ve forvet takviyesi yapacak. 2026-27 sezonun hazırlıkları ise 28 Haziran'da İstanbul'da başlayacak. Yurt dışı hazırlık kampı için 1 Temmuz'da Slovakya'ya hareket edilecek. Yönetim, birçok takviyeyi kampa yetiştirmek için yoğun mesai harcayacak. Ayrılması beklenen oyuncular için de çeşitli kulüplere haber gönderildi. Yeni sezonda Ersin, Hyeon Gyu-oh gibi isimlerin kulübede olması bekleniyor.