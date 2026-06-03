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Spor

En ciddi aday Galatasaray! Rafael Leao için görüşmeler başladı

Yeni sezona öncesi transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray dümeni İtalya'ya kırdı. Sarı kırmızılı ekip, Milan'dan ayrılacağını resmen açıklayan Rafael Leao için düğmeye bastı ve menajeriyle görüşmelere başladı. İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın yapacağı teklif belli oldu. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ3 Haziran 2026 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
En ciddi aday Galatasaray! Rafael Leao için görüşmeler başladı
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Son yıllarda hem transferde hem de Süper Lig'de zirveyi kimselere bırakmayan Galatasaray, yeni sezonda da oldukça iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor.

Kadrosunda Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi dünyaca ünlü yıldızları bulunduran sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Milan'dan ayrılacağını resmen açıklayan Rafael Leao'ya da talip olmuş durumda...

Portekizli kanat oyuncusuna yüksek bir teklif yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi avantajıyla şu anda en şanslı takım konumunda.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'ya göre Galatasaray yönetimi temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların Leao transferi için mali açıdan güçlü bir teklifi hazırlayan takım olduğu belirtilirken, Milan ile henüz resmi görüşmelere başlanmadığı aktarıldı.

Matteo'ya göre bunun sebebi ise İtalyan ekibinin şu anda sportif direktörünün olmaması. Ancak Milan da ayrılığa onay verdiği için Leao'nun istediği kulüple görüşmesine izin veriyor.

Galatasaray da 26 yaşındaki Portekizli oyuncunun menajeriyle temaslara başladı.

YILLIK 10 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, Leao'yu ikna edebilmek için Milan'daki maaşının da üzerine çıkacak.

Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcu için senelik 10 milyon euro'luk bir bütçe ayırmış durumda. Portekizli kanat oyuncusu İtalyan ekibinde bonuslar dahil yıllık 5.5 milyon euro kazanıyor.

TEKNİK VE HIZLI

Rafael Leao, Noa Lang'ın ayrılığından sonra aranan kanat oyuncusu olarak gösteriliyor. İtalya Serie A'da fırtına gibi esen 26 yaşındaki Portekizli futbolcu, hızı, tekniği ve bitiriciliği ile dikkat çekti.

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