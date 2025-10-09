İSTANBUL 17°C / 12°C
Spor

En çok kaçıran Anderson Talisca oldu! Aslan ve Kartal penaltıda hata yapmadı

Süper Lig'in 8. haftasında toplam 21 penaltı kullanıldı. Fenerbahçeli Anderson Talisca, 3 penaltının 2'sini kaçırarak en çok penaltı kaçıran oyuncu oldu.

9 Ekim 2025 Perşembe 08:15
En çok kaçıran Anderson Talisca oldu! Aslan ve Kartal penaltıda hata yapmadı
Süper Lig'de 8. haftanın tamamlanmasının ardından milli araya girildi. Bu sezon ertelenen 2 maç haricinde oynanan 70 lig maçında 21 kez penaltı atışı kullanıldı. Söz konusu mücadelelerde en fazla penaltı kullanan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler; Göztepe, Alanyaspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında penaltı kullandı. 3 penaltıda da topun başına, Anderson Talisca geçti. Göztepe ve Alanyaspor'a karşı kullandığı penaltılardan yararlanamayan Brezilyalı, Antalya maçında ise beyaz noktadan skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.

ASLAN VE KARTAL HATA YAPMADI

Toplamda verilen 21 penaltının 16'sı gol olurken, 5'i ise kaçtı. Fenerbahçe, 2 kez penaltı kaçırırken, Gençlerbirliği, Karagümrük ve Göztepe de 1'er kez penaltıdan yararlanamadı. Galatasaray, Alanyaspor, Gaziantep, Kocaelispor ve Trabzonspor 2'şer defa, Konyaspor, Samsunspor, Beşiktaş ve Kasımpaşa da 1'er kez kullandıkları penaltıları gole çevirdi. Öte yandan Süper Lig'de henüz penaltı kullanmayan 5 takım bulunuyor. Rizespor, Antalyaspor, Başakşehir, Eyüpspor ve Kayserispor lehine penaltı kararı verilmedi.

EN ÇOK KAÇIRAN TALİSCA

Kullandıkları penaltıları gole çevirme konusunda 4 futbolcu ön plana çıktı. Galatasaray'ın başarılı hücumcusu Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor'dan Paul Onuachu, Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim ve Kocaelispor'dan Bruno Petkovic, 2'şer kez penaltıdan ağları havalandırmayı başardı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ise 3 defa ile en çok penaltı kullanan isim oldu. Buna rağmen Talisca, bu penaltıların 2'sini gole çeviremeyerek en çok penaltı kaçıran isim olarak dikkat çekti.

