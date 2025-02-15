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Spor

En çok kazanan sporcular listesi açıklandı! Ronaldo yine zirvede

Akşam15 Şubat 2025 Cumartesi 09:01 - Güncelleme:
En çok kazanan sporcular listesi açıklandı! Ronaldo yine zirvede
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Spor endüstrisi haber sitesi Sportico'ya göre Cristiano Ronaldo, 2024 yılında toplam 260 milyon dolar gelir elde ederek dünyanın en çok kazanan sporcuları listesinde bir kez daha zirveye oturdu. En çok kazanan 100 sporcu arasına kadın sporcular giremedi. Geçen hafta 40. yaşını kutlayan Portekizli golcünün 215 milyon dolar maaş aldığı, ayrıca reklamlardan 45 milyon dolar kazandığı belirtildi.

Stephen Curry ise 153.8 milyon dolar ile onu takip etti. Messi 135 milyon dolarla dördüncü sıraya geriledi. Messi'nin 60 milyon maaş, 75 milyon reklam geliri dikkat çekti. Futbol, NBA, NFL, golf ve boks oyuncularının ağırlıkta olduğu ilk 100 sporcunun geçen yıl toplam kazancı 6.2 milyar dolar oldu. Listede 36 basketbolcu, 12 futbolcu yer almasına rağmen ilk 10'daki sporcuların 5'inin futbolcu olması dikkat çekti. F1 ve tenis listeye 2 sporcuyla girerken birçok olimpik branş listede yer alamadı. İlk 100'deki kazananların 8 branşın sporcuları olması dikkat çekti.

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