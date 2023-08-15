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  • En çok kazanan Türk futbolcu... Merih Demiral'ın yeni adresi belli oldu
Spor

En çok kazanan Türk futbolcu... Merih Demiral'ın yeni adresi belli oldu

Milli futbolcu Merih Demiral, Atalanta'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Başarılı savunma oyuncusunun yeni durağı ise Suudi Arabistan. İşte detaylar...

15 Ağustos 2023 Salı 08:51 - Güncelleme:
En çok kazanan Türk futbolcu... Merih Demiral'ın yeni adresi belli oldu
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İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın formasını giyen Merih Demiral'ın takımdan ayrılması bekleniyordu. Milli yıldızın yeni adresi belli oldu.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDİYOR

Birçok iddiaya rağmen Merih Demiral transferinde sürpriz bir anlaşma gerçekleşti. Merih'in yeni adresi, bu yaz birçok süperstarın gittiği Suudi Arabistan oldu. Merih Demiral, yeni sezonda Al Ahli forması giyecek.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Al Ahli, hem Atalanta hem de milli oyuncu ile anlaşma sağlamış durumda. Bu transfer karşılığında Atalanta'ya 20 milyon Euro bonservis bedeli ödenecekken Merih Demiral da oldukça yüksek bir yıllık ücret kazanacak. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Ezgjan Alioski'yi de kadrosunda bulunduran Al Ahli; bu yaz transfer döneminde Edouard Mendy, Roger Ibanez, Franck Kessie, Allan Saint-Maximin, Riyad Mahrez ve Roberto Firmino gibi süperstarları kadrosuna katmıştı.

EN ÇOK KAZANAN TÜRK FUTBOLCU!

Merih Demiral, yeni takımı ile 3 yıllık sözleşme imzAlayacak. Milli yıldızın kazanacağı yıllık ücret ise dudak uçuklatacak cinsten... Merih Demiral, yeni takımından senelik 11 milyon Euro ücret alacak.

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