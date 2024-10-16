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Spor

En çok maaş ödeyen tek Türk takımı! Fenerbahçe Avrupa'da 19. sırada

Yapılan bir analizde Avrupa'daki kulüplerin bu sezon toplamda ödeyecekleri maaşlar hesaplandı. Real Madrid'in zirvede yer aldığı 20 takımlı listede ise tek Türk takımı olarak Fenerbahçe 19. sırada kendine yer buldu. İşte detaylar...

Akşam16 Ekim 2024 Çarşamba 09:09 - Güncelleme:
En çok maaş ödeyen tek Türk takımı! Fenerbahçe Avrupa'da 19. sırada
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Calcio Fınanza'nın yaptığı analiz haberde Avrupa'daki kulüplerin bu sezon toplamda ödeyecekleri maaşlara dikkat çekildi. Hazırlanan tabloya göre; Real Madrid listenin ilk sırasında yer alıyor. Eflatun Beyazlılar, 271.2 milyon euro maaş ödemesi ile zirvede.

İtalyanlar, İspanyol devinin 1 milyar euroluk ciro yapan bir takım olduğunu belirterek bu maaş ödemesinin de normal olduğunu belirtti. Bununla birlikte de Kylian Mbappe gibi yıldız bir oyuncunun transfer edilmesinin de Real Madrid'e göre basit olduğu vurgulandı.

B.MÜNİH 1 MİLYON İLE GERİDE

Real Madrid'i, Bayern Münih (270.2 milyon euro) ve Manchester City (236.6 milyon euro) yakından takip ediyor. Alman devi, rakibinden 1 milyon euro daha az maaş ödüyor.

Manchester United (211.8 milyon euro) ve Paris Saint-Germain (207.8 milyon euro) ise 4 ve 5. basamakta yer aldı. 20 takımın yer aldığı listede dört İtalyan ekibi bulunuyor.

Inter (141.7 milyon euro), Juventus (117.6 milyon euro), Milan (108.4 milyon euro) ve Roma (95.7 milyon euro) listeye girdi. Fenerbahçe ise 91.6 milyon euroluk ödeme ile 19. sırada gösterildi.

TEK TÜRK TAKIMI OLDU

Sarı Kanarya, 20 takımın yer aldığı listeye yazılan tek Türk takımı oldu. Arsenal (206.3 milyon euro), Chelsea (204.3 milyon euro) ve Barcelona (195.6 milyon euro) ödemeleriyle dikkat çeken kulüpler oldu.

İspanyol devi Barcelona, son dönemde ekonomik olarak sorun yaşayan kulüp olarak gösteriliyordu. Listede yer alan diğer takımlar ise şöyle; Liverpool (150 milyon euro), Atletico Madrid (129.6 milyon euro), Tottenham (122.9 milyon euro), Aston Villa (107.6 milyon euro), Borussia Dortmund (104.3 milyon euro), Leipzig (101.3 milyon euro), Crystal Palace (89.7 milyon euro).

DEVLER İLK 100'DE

Uluslararası Futbol Araştırma Merkezi (CIES), dünyanın en değerli 100 takımını sıraladı. Sahip olunan oyunculara göre hazırlanan listede zirve İspanyol devi Real Madrid'in oldu. Fenerbahçe'nin 71. sırada yer aldığı listede Galatasaray 73. basamakta gösterildi.

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