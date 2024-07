Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampının ikinci gününde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SIKILACAK VAKİT OLMUYOR"

"Biraz sıcak! Aslında Avusturya seçme nedenlerimizden biri serin ama değişen iklimle buralar da sıcak oluyor. Antrenman sahası güzel, bu önemli. Bu dönem hazırlık maçları oynamak, kazanmak önemli. Hazırlık maçları sonuç odaklı olmayacak. Bugün çift idman, yarın idman ve akşam maç. İlk maç daha hazır bir takım karşı olacak. Süreleri de bölerek tüm oyuncuları kullanmaya çalışacağız. Kalabalık kadroyla geldik. Gençler, kiradan dönenler, takımda tutmak istediğimiz oyuncular var. Verimli bir kamp olmasını bekliyoruz. 9 günlük bir süre. Sıkılacak vakit bile olmuyor. Her gün çift idman oluyor. Sadece antrenman, dinlenme ve 3 hazırlık maçı var. Hazırlık maçlarında sonuç odaklı olmayacağız ama Galatasaray her maçı kazanmak ister. Türk Milli Takımı'ndaki oyunculara ayın 22'sine kadar izin verdik. Davinson milli takımda. Herhalde 14'ünde bitecek. Devamında izin süresinden sonra bizle olacak."

"MAURO FİZİKSEL OLARAK İYİ GELDİ"

"Mauro Icardi fiziksel olarak iyi geldi. Bütün oyuncular için bu önemli. Birçoğu bu dönemi aktif geçirdi, Mauro da onlardan biri. Burada da onları yavaş yavaş, Mauro ve Ziyech, Ziyech'e de milli takım için Nelsson ile birlikte ekstra izin vermiştik, onları biraz daha yavaş tempoyla birlikte takım seviyesine getireceğiz. Mauro'nun sezon başı kampını bizle geçirecek. En önemlisi bu. Son 2 senedir bunu yapamamıştık. Onun için çok önemli. Tüm oyuncular için sezon başı kampı çok önemli."

"ENDİŞEYE GEREK YOK, DOĞRU TRANSFER YAPACAĞIZ"

"En az endişeli olması gereken transfer konusunda Galatasaray taraftarı. Kadro genişliğine, bu seneki oyuncu havuzuna bakınca en sabırlı olması gereken Galatasaray taraftarı. O yüzden çok çalışıyoruz transfer için ama transfer kolay değil. Transfer yapmak için hiçbir zaman transfer yapmadık. En istediğimiz oyuncuları almak istiyoruz. Görüşmeler sürüyor. Galatasaray taraftarını erken değil doğru transferle mutlu edeceğiz. 2 gün sonra, 5 gün sonra olabilir, bir sonraki kamp olabilir. İstediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. 2 gün sonra da olabilir. Bu bize bağlı olmuyor. Kulüpleriyle anlaşma süreç alabiliyor. Ne kadar erken getirirseniz o kadar önemli ama en doğru transfer daha önemli.

Şu an kadromuzda düşündüğümüz mevkiler var. Hiçbir eksiğimiz de yok bir yandan. Bir sağ bek, bir orta saha transferini hep düşünüyoruz, hep söyledik. Şu an elimizde bu bölgede de oyuncular var. Başkanımız, yöneticilerimiz, sportif direktörümüz Cenk Bey sıkı çalışıyor. Bu süreci doğru şekilde götüreceğiz. Galatasaray takımı her gün güçlenerek devam ediyor. Saha içinde değil sadece saha dışında da güçleniyor. Bunu en son genel kurulda da, alınan yetkiyle gördük. Tüm üyelere teşekkür. Bu takım için, camia için çok önemli. Galatasaray'ın ileriye dönük önü çok açık. Saha içinde başarımızı sürdüreceğiz. Kenetlendikçe büyüyoruz. Birlikteliğe sezon sonu gibi sezon başında da ihtiyacımız var. Sabırlı olunsun, bize güvenilsin. En doğru transferi yapacağız. Başkanımız da en doğrusunu gidin alın diyor. Bir kısıtlama yok. Bu anlamda çok şanslıyız."

MICHY BATSHUAYI AÇIKLAMASI!

"Michy Batshuayi ve Mauro Icardi ile çift forvet görecek miyiz?"

- Okan Buruk: "Aslında Mertens forvet özellikle bir 10 numara. Mertens'i de zaman zaman Icardi'nin yanında ikili kullanıyorduk. Rakibi hep 4-4-2 karşılıyorduk zaten. Farklı profiller olabiliyor. Michy'i önde ikilide kullanacağız, Mertens'i de aynı şekilde. 4-1-3-2 gibi de kullandık. Kullandığımız formasyonlardan biriydi. Oyuncuları rakibe, maça göre kullanacağız. Doğal rotasyonlar, bizim yaptığımız rotasyonlar oluyor. Geçen sene hep doğal rotasyon oldu. Sakatlıktan, yorgunluktan kullanımlar oldu. Michy çok hızlı geldi ve takıma katıldı. Sanki uzun yıllardır buradaymış gibi arkadaşlarına hızlıca adapte oldu. En güzel yanı bu. Zaten İstanbul'da yaşayan biri. Takımı, ligi tanıyor. Michy çok önemli bir transfer oldu."

"İKİ YABANCI OYUNCU İSTİYORUZ"

"Her mevkiyle ilgili transfer çalışması var ama elimizde de çok iyi oyuncular var. Uzun vadeli takımı başarıya götürecek oyuncular arıyoruz. Bir tek yabancı sınırı var. 14+3'ten 14'e, bu sene 12'ye düştü. Çok hızlı bir düşüş bu. Yusuf Demir'i, Mathias Ross'u 21 yaş altı olarak aldık ama şu an yabancı olarak elimizde. Ülkemizde bunlar hızlı düşüyor. Bir anda 12 yabancıya inildi. Zorluklar var. İstediğiniz gibi transfer yapamayacaksınız. Elinizdeki yabancılardan bazılarını göndermek zorundasınız. Bir yandan da yerine yabancı getirebilecek misiniz, çünkü 12 yabancı kısıtlıyor. 2 tane yabancı oyuncu istiyoruz, Türk opsiyonlar olursa onlara da bakacağız."

BARIŞ ALPER YILMAZ & FERDİ KADIOĞLU

"Turnuvaya bakınca milli takım olarak 2 tane önemli oyuncu ön plana çıktı. Biri Barış Alper, biri Ferdi. İki tane önemli oyuncu ön plana çıktı. Barış'ın gelişimini gören, onla çalışan, onu birçok mevkide kullanan, bu turnuvaya hazırlayan biri olarak beni çok sevindirdi. Bu tamamen Barış'ın başarısı. 70 maç oynadı. Bunu hem fiziksel hem mental olarak yürütmek en çok Barış'ın başarısı. Diğer milli oyuncuları da kutluyorum. Abdülkerim, Kaan, Kerem de çok fazla maç oynadılar. Yaklaşık 12 aya yakın bir sezon oldu. Üstüne milli takıma hizmetleri gurur verici. Barış'ın performansı önemliydi, çok ön plana çıktı, tüm rakiplerine üstünlük kurdu. Çok mutlu oldum. Bunu hak eden biri. Önü çok açık. Bizle beraber önü açık olsun tabii ki."