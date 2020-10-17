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  • ''En fanatik Trabzonsporlu bile der'' Rıdvan Dilmen: Ertelenirse, şaibe çıkar!
Spor

''En fanatik Trabzonsporlu bile der'' Rıdvan Dilmen: Ertelenirse, şaibe çıkar!

Yorumcu Rıdvan Dilmen Trabzonspor - Başakşehir karşılaşmasını değerlendirdi. İki takımın arasında kalite farkı olduğunu söyleyen Dilmen, 'En fanatik Trabzonsporlu bile Başakşehir bizden daha iyi takım der.' diye konuştu. Dilmen ayrıca, 'Maç erteleyerek sezonu bitiremezsiniz, şaibe çıkar.' dedi.

17 Ekim 2020 Cumartesi 22:50 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 22:55
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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, "%100 Futbol" programında Trabzonspor - Başakşehir maçını değerlendirdi. Dilmen, kadro kalitesi açısından Başakşehir'in Trabzonspor'un önünde olduğunu söylerken, "Trabzonspor - Başakşehir maçı 3 gün 3 gece oynansa Başakşehir kazanırdı." ifadelerini kullandı. Dilmen, artan vakalar nedeniyle ligin maç erteleyerek bitmeyeceğini söyledi.

"MAÇ ERTELEYEREK SEZONU BİTİREMEZSİNİZ"

"Maçtan önce zaten kadrolara ve yedeklere baktığınız zaman en fanatik Trabzonsporlu bile Başakşehir bizden daha iyi takım der. Trabzonspor - Başakşehir maçı 3 gün 3 gece oynansa Başakşehir kazanırdı"

Rıdvan Dilmen, koronavirüsten dolayı ertelenen maçlar hakkında, "21 yaşına gelmiş bir futbolcu bugün nasıl U21'de oynayabiliyorsa A Takım'da da oynamalı. Maç erteleyerek sezonu bitiremezsiniz ve şaibe çıkar. İngiltere gibi karar da alamıyoruz! İngiltere ne dedi? Pandemiden dolayı lig oynanamayacak duruma gelirse tescil ederim dedi. O zaman şöyle ki, çok vaka olsa dahi ki bu devam edecek"

"Bu hafta Hatay'ı erteledin, önümüzdeki hafta Malatya'yı erteledin, sonra başka bir takımı erteledi. Eğer bu lig bu şartlar altında oynanacaksa mutlaka ve mutlaka erteleme olmaması lazım. Maçları oynatacak tarih de kalmayacak" ifadelerini kullandı

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