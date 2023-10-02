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Spor

En fazla gol atan yabancı! Aboubakar, Beşiktaş tarihine geçti

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldız golcüsü Vincent Aboubakar kulüp tarihine geçti. 31 yaşındaki deneyimli golcü dün akşam oynanan Konyaspor maçında Süper Lig'deki gol sayısını 43'e yükseltti ve siyah beyazlı formayla en fazla gol atan ikinci yabancı oyuncu oldu. İşte detaylar...

2 Ekim 2023 Pazartesi 09:07 - Güncelleme:
En fazla gol atan yabancı! Aboubakar, Beşiktaş tarihine geçti
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Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Maçta takımının ikinci golünü atan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar, siyah beyazlı formayla en fazla gol atan ikinci yabancı oyuncu oldu.

Opta verilen göre, Beşiktaş'taki 3. dönemini yaşayan Aboubakar, gol sayısını 43'e çıkardı ve 42 gollü Filip Holsoko'yu geçerek 2. sıraya yükseldi. Siyah beyazlı takımın en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanı ise 57 golle Bobo'da bulunuyor.

Vincent Aboubakar, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 3 gol kaydetti.

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