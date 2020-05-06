En golcü yerliler Sivasspor'da

IHA 06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:10 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:10

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig’de geride kalan 26 haftada gol krallığı yarışında genelde yabancı isimler yer alırken, ön plana çıkan yerliler de oldu. Beşiktaş’ın futbolcusu Burak Yılmaz’ın 11 golle başı çektiği yerli oyunculardan kurulu gol krallığı listesinde Sivasspor’dan 3 futbolcu yer aldı.

Transferin gözdesi Emre Kılınç, takım arkadaşı Hakan Arslan, Burak Yılmaz’dan sonra sıralandı. Kırmızı-beyazlıların iki önemli oyuncusu da 7’şer gol attı. Bir başka transfer gözdesi olan Mert Hakan Yandaş yine sıralamada yer alan oyunculardan biri oldu.

Ligin en çok gol atan yerli oyuncuları şöyle:

11 gol Burak Yılmaz

7 gol Emre Kılınç

7 gol Hakan Arslan

6 gol Mert Hakan Yandaş

6 gol Adem Büyük

6 gol İlhan Parlak

6 gol Serdar Gürler

5 gol Aytaç Kara

5 gol Umut Bulut