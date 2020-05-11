En güzel arma anketine Türk kulüpleri damga vurdu!

İspanyol gazetesi Marca'nın düzenlediği "Amblemi en güzel futbol kulüpleri hangisi?" isimli anketinde 14 milyon oy kullanıldı.
Listede ilk 10'a Türkiye'den iki kulüp Fenerbahçe ve Beşiktaş girdi. Galatasaray ise 14. sırada yer aldı. İlk 5'te yer alan Fenerbahçe 76 bin oy alırken, 10. sıradaki Beşiktaş 34 bin oy aldı. 14. sıradaki Galatasaray için ise 25 bin oy kullanıldı.
Toplamda 50 kulübün yer aldığı ankette en çok 3.7 milyon oyla en çok oyu alan Fas kulübü Raja Casablanca 1. oldu. İspanyol kulüplerinden Real Madrid 4. sırada, Barcelona ise 7. sırada yer laırken, Atletico Madrid ise ankette ilk 20'ye giremeyip, 21. oldu.
ANKET SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:
1) Raja Casablanca
2) Al Ahly
3) Fluminense
4) Real Madrid
5) Fenerbahçe
6) Liverpool
7) Barcelona
8) Colo Colo
9) CSKA Moskova
10) Beşiktaş
11) Man United
12) Yokohama Marinos
13) Wydad Casablanca
14) Galatasaray
15) Celtic
16) Ajax
17) Valencia
18) Roma
19) Estrella Roja
20) Inter Milan
(futbolarena)