En güzel arma anketine Türk kulüpleri damga vurdu!

11 Mayıs 2020 Pazartesi 00:58 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 00:59

İspanyol gazetesi Marca'nın düzenlediği "Amblemi en güzel futbol kulüpleri hangisi?" isimli anketinde 14 milyon oy kullanıldı.

Listede ilk 10'a Türkiye'den iki kulüp Fenerbahçe ve Beşiktaş girdi. Galatasaray ise 14. sırada yer aldı. İlk 5'te yer alan Fenerbahçe 76 bin oy alırken, 10. sıradaki Beşiktaş 34 bin oy aldı. 14. sıradaki Galatasaray için ise 25 bin oy kullanıldı.

Toplamda 50 kulübün yer aldığı ankette en çok 3.7 milyon oyla en çok oyu alan Fas kulübü Raja Casablanca 1. oldu. İspanyol kulüplerinden Real Madrid 4. sırada, Barcelona ise 7. sırada yer laırken, Atletico Madrid ise ankette ilk 20'ye giremeyip, 21. oldu.

ANKET SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:

1) Raja Casablanca

2) Al Ahly

3) Fluminense

4) Real Madrid

5) Fenerbahçe

6) Liverpool

7) Barcelona

8) Colo Colo

9) CSKA Moskova

10) Beşiktaş

11) Man United

12) Yokohama Marinos

13) Wydad Casablanca

14) Galatasaray

15) Celtic

16) Ajax

17) Valencia

18) Roma

19) Estrella Roja

20) Inter Milan

(futbolarena)