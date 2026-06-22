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Spor

En iyi derecesini elde etti! Zeynep Sönmez'den kariyer rekoru

Milli tenisçi Zeynep Sönmez kariyerinin en iyi derecesini elde etti. Başarılı tenisçi dünya sıralamasında 7 basamak birden yükselerek 54'üncülüğe yükseldi. İşte detaylar...

IHA22 Haziran 2026 Pazartesi 15:01 - Güncelleme:
En iyi derecesini elde etti! Zeynep Sönmez'den kariyer rekoru
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinin en iyi derecesini elde ederek kadınlar dünya sıralamasında 54'üncülüğe yükseldi.

Milli sporcu, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 7 basamak birden yükseldi. Zepnep Sönmez, son katıldığı organizasyon olan WTA 250 düzeyindeki Nottingham Açık'ta 2. tura çıkmıştı. 24 yaşındaki sporcu, böylece kariyer rekorunu kırmış oldu.

Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanının sahibi Zeynep, rekorunu geliştirerek 54'üncü sıraya yerleşti.

  • zeynep sönmez
  • tenis
  • kariyer rekoru

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