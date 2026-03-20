  • En iyi ihtimalle 4 hafta yok! Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi
Spor

En iyi ihtimalle 4 hafta yok! Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi

Şampiyonlar Ligi'ne Liverpool deplasmanında veda eden Galatasaray'da çifte üzüntü yaşandı. Sarı kırmızılıların iki yıldızı Victor Osimhen ve Noa Lang sakatlandı. Osimhen'in sağ ön kol kemiğinde kırık tespit edildi yıldız oyuncunun 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İşte detaylar...

AKŞAM20 Mart 2026 Cuma 08:40 - Güncelleme:
En iyi ihtimalle 4 hafta yok! Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi
Liverpool deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray çifte üzüntü yaşadı. Zira sarı kırmızılı takımın iki yıldız oyuncusunun sakatlığı da ligdeki yarışın kızıştığı dönem için bir handikap olarak ortaya çıktı. G.Saray resmi sitesinden, devre arasında oyundan çıkan Victor Osimhen'in kırık şüphesiyle hastanede kontrole tabi tutulduğunu ve sağ ön kolunda kırık tespit edildiğini açıkladı. Osimhen'in ameliyatına ise önümüzdeki günlerde karar verileceği vurgulandı.

EN İYİ İHTİMAL 4 HAFTA YOK

Bu tür sakatlıklara bakılarak yapılan değerlendirmelere göre Osimhen ameliyat olursa tahmini olarak 8 hafta sahalardan uzak kalacak. Ameliyat olmaması halinde de iyileşme süreci 4-6 hafta. Bu da Nijeryalı yıldızın Trabzonspor deplasmanında olmaması anlamına geliyor. Nisan'ın son haftasında Kadıköy'de oynanacak ve ligin kaderini etkileyecek derbide de Victor Osimhen'in oynama ihtimali azalıyor. Bu arada ligde Kocaeli, Gençlerbirliği maçlarını da kaçırması kesin gibi.

HOLLANDA İÇİN OYNAYAMAYACAK

Osimhen bu düzeydeki maçlar için Galatasaray'da adeta alternatifsiz oyuncu konumunda. Ancak Teknik Direktör Okan Buruk, bu boşluğu Icardi ile doldurmaya çalışacak. Arjantinli yıldız da henüz sözleşme imzalamadığı için kafası karışık. Noa Lang'ın durumu ise biraz daha iyi. Hollandalı oyuncu, Trabzonspor deplasmanında bile yardımcı aparatlarla oynayabilecek duruma gelebilir. Ancak bu sakatlık onun Hollanda Milli Takım kadrosuna alınmasına engel oldu.

