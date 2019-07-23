‘En iyi transfer Abdullah hoca’

FİKRET Orman’dan teknik direktör Abdullah Avcı’ya övgü. Beşiktaş’ın patronu, Cacharel ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, “Transferi taraftarı mutlu etmek için yapmıyoruz. 3. şampiyonluğu alacağımız sene böyle yaptık ve ligi 4. bitirdik. Bu sene bizim en büyük transferimizin Abdullah Avcı ve arkadaşları olduğuna inanıyorum. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz” dedi.

GENÇ OYUNCULARIMIZ MÜTHİŞ

Orman şöyle devam etti: “Hocamız çok pozitif, reklam filminde de görüyorsunuz gülümsüyor. Hepimizi mutlu edecek bir sezon geçireceğiz. Genç oyuncularımız da müthiş, bu nedenle de çok mutluyuz. Bir başkan ve yönetici için dünyadaki en kolay iş transfer yapmaktır. Beşiktaş uluslararası lisans alan bir kurum. Hiç kimse bize teminat mektubu sormuyor artık, eskiden vardı bunlar ama benim olduğum yönetim kurulunda artık bunlar devre dışı kaldı.”

STOPER TRANSFERİ OLMAYABİLİR

“Futbol endüstrisinde sponsorluklar genellikle doğudan geliyor. Chelsea’nin Yokohama, Arsenal’in Emirates, Barcelona’nın Rakuten sponsorları var. Futbolun marka değerini yükseltirsek dünya çapında sponsorlar bulabiliriz. Şu anda Beşiktaş’ın çok iyi üç tane stoperi var. Bu sene tahmin ediyorum herkes Roco’yu seyredecek gibi geliyor bana. Ayrıca Mirin var. Vida da dünya çapında. Kesin stoper alırız diye bir şey söyleyemeyiz. Bütçemize uyması lazım.”