31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,686
  • 6,3778
  • 259.726
  • 101089
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

‘En iyi transfer Abdullah hoca’

Orman, “Transferi taraftarı mutlu etmek için yapmıyoruz. 3. şampiyonluğu hedeflediğimiz sene öyle yaptık, dördüncü olduk. Bu yıl en iyi transferimizin Abdullah Avcı ve arkadaşları olduğuna inanıyorum. Genç oyuncularımız da müthişler. Güzel bir sezon geçireceğiz” dedi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FİKRET Orman’dan teknik direktör Abdullah Avcı’ya övgü. Beşiktaş’ın patronu, Cacharel ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, “Transferi taraftarı mutlu etmek için yapmıyoruz. 3. şampiyonluğu alacağımız sene böyle yaptık ve ligi 4. bitirdik. Bu sene bizim en büyük transferimizin Abdullah Avcı ve arkadaşları olduğuna inanıyorum. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz” dedi.

GENÇ OYUNCULARIMIZ MÜTHİŞ

Orman şöyle devam etti: “Hocamız çok pozitif, reklam filminde de görüyorsunuz gülümsüyor. Hepimizi mutlu edecek bir sezon geçireceğiz. Genç oyuncularımız da müthiş, bu nedenle de çok mutluyuz. Bir başkan ve yönetici için dünyadaki en kolay iş transfer yapmaktır. Beşiktaş uluslararası lisans alan bir kurum. Hiç kimse bize teminat mektubu sormuyor artık, eskiden vardı bunlar ama benim olduğum yönetim kurulunda artık bunlar devre dışı kaldı.”

STOPER TRANSFERİ OLMAYABİLİR

 “Futbol endüstrisinde sponsorluklar genellikle doğudan geliyor. Chelsea’nin Yokohama, Arsenal’in Emirates, Barcelona’nın Rakuten sponsorları var. Futbolun marka değerini yükseltirsek dünya çapında sponsorlar bulabiliriz. Şu anda Beşiktaş’ın çok iyi üç tane stoperi var. Bu sene tahmin ediyorum herkes Roco’yu seyredecek gibi geliyor bana. Ayrıca Mirin var. Vida da dünya çapında. Kesin stoper alırız diye bir şey söyleyemeyiz. Bütçemize uyması lazım.”

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İdlib'de ölen sivillerin sayısı 50'ye yükseldi

İdlib'de ölen sivillerin sayısı 50'ye yükseldi

Motorinin litre fiyatına 16 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatına 16 kuruş indirim

Almanya'da 3 camiye bomba ihbarı

Almanya'da 3 camiye bomba ihbarı

Fransız askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Fransız askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

'İran savaş başlatan taraf olmayacak'

'İran savaş başlatan taraf olmayacak'

Suriye'den Ceylanpınar'a roket atıldı: 5 yaralı

Suriye'den Ceylanpınar'a roket atıldı: 5 yaralı

'Komedyen'in partisi bir ilke imza attı

'Komedyen'in partisi bir ilke imza attı

'Güvenli Bölge ile ilgili çalışmalar Ankara’da devam edilecek'

'Güvenli Bölge ile ilgili çalışmalar Ankara’da devam edilecek'
 

POPÜLER HABERLER

Türk atletlerin görülmeye değer rekor sevinci

Türk atletlerin görülmeye değer rekor sevinci

Hayatını kurtardı! Şimdi yanından ayrılmıyor...

Hayatını kurtardı! Şimdi yanından ayrılmıyor...

Daha 6 yaşında, ekonomiye kazandırdığı ise...

Daha 6 yaşında, ekonomiye kazandırdığı ise...

Hayvanların komik halleri

Hayvanların komik halleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA