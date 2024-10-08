Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı başladı Manchester United, oldukça kötü günlerden geçiyor. Premier Lig'de çıktıkları 7 maçta 5 gol atıp 8 gol yiyen Kırmızı Şeytanlar, 8 puanla düşme hattının 3 basamak üstünde yer aldı.

Geçen sezona da kötü başlayıp nispeten iyi bitiren Manchester için Ada basınında 'küme düşme' senaryosu yazıldı. Vnexpress'teki haberde, "Manchester United, yedi maçta attığı beş golle, küme düştüğü son sezon olan 1973- 74 Premier Lig sezonundan bu yana en kötü başlangıcını gerçekleştirdi. Aynı rakamları tekrarlayan Kırmızı-Şeytanlar belki küme düşecek güce sahip değil ama oynadıkları oyun tehlike çanlarını işaret ediyor" denildi.