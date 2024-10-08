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Spor

En kötü sezon başlangıcını tekrarladı! Manchester United'ı küme düşme korkusu sardı

İngiltere'nin köklü kulübü Manchester United için tehlike çanları çalmaya başladı. Bu sezon çıktığı 7 maçta 5 gol atıp 8 gol yiyen ve 8 puan toplayan İngiliz ekibi, 50 yıl önce küme düştüğü sezonun rakamlarını tekrarladı. İşte detaylar...

Akşam8 Ekim 2024 Salı 09:17 - Güncelleme:
En kötü sezon başlangıcını tekrarladı! Manchester United'ı küme düşme korkusu sardı
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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı başladı Manchester United, oldukça kötü günlerden geçiyor. Premier Lig'de çıktıkları 7 maçta 5 gol atıp 8 gol yiyen Kırmızı Şeytanlar, 8 puanla düşme hattının 3 basamak üstünde yer aldı.

Geçen sezona da kötü başlayıp nispeten iyi bitiren Manchester için Ada basınında 'küme düşme' senaryosu yazıldı. Vnexpress'teki haberde, "Manchester United, yedi maçta attığı beş golle, küme düştüğü son sezon olan 1973- 74 Premier Lig sezonundan bu yana en kötü başlangıcını gerçekleştirdi. Aynı rakamları tekrarlayan Kırmızı-Şeytanlar belki küme düşecek güce sahip değil ama oynadıkları oyun tehlike çanlarını işaret ediyor" denildi.

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