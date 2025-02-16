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Spor

En-Nesyri 2025 yılına damga vurdu! Avrupa'nın zirvesine çıktı

Fenerbahçe'nin hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de gol yükünü çeken En-Nesyri, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Kasımpaşa maçını da boş geçmedi. Faslı yıldız, aynı zamanda 2025 senesinde tüm kulvarlarda attığı 14 gol ile birlikte Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla gol atan oyuncu oldu.

Haber Merkezi16 Şubat 2025 Pazar 21:41 - Güncelleme:
En-Nesyri 2025 yılına damga vurdu! Avrupa'nın zirvesine çıktı
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Fenerbahçe'nin hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de gol yükünü çeken En-Nesyri, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Kasımpaşa maçını da boş geçmedi.

Orta sahadan Fred'in gönderdiği uzun pasa hareketlenen En-Nesyri, karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla sarı - lacivertlileri 1-0 öne geçirdi. Kendisinin iki takımının üçüncü golünü ise Dzeko'nun ara pasında kaleci ile bire bir kalan Faslı oyuncu, topun dibine girerek buldu.

EN UZUN SERİSİNİ YAKALADI

Bu gollerle birlikte Süper Lig'de çıktığı son dört maçta da gol sevinci yaşayan Youssef En-Nesyri, lig kariyerinin en uzun serisini yakalamış oldu.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ

Öte yandan Faslı yıldız, Süper Lig'deki 15. golünü kaydetti. En-Nesyri, bu gollerin ise 10'unu 2025 yılı içerisinde attı. Faslı yıldız, aynı zamanda 2025 senesinde tüm kulvarlarda attığı 14 gol ile birlikte Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla gol atan oyuncu oldu.

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