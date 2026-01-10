İSTANBUL 15°C / 9°C
10 Ocak 2026 Cumartesi
  • En-Nesyri gidiyor, Sörloth geliyor! Fenerbahçe'de forvet operasyonu
En-Nesyri gidiyor, Sörloth geliyor! Fenerbahçe'de forvet operasyonu

Musaba ve Guendouzi hamleleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, gözünü golcü transferine çevirdi. Sarı-lacivertlilerde listenin ilk sırasında Alexander Sörloth yer alıyor. En-Nesyri'nin olası satışının, Sörloth transferinin kilidini açması bekleniyor.

10 Ocak 2026 Cumartesi 08:45
En-Nesyri gidiyor, Sörloth geliyor! Fenerbahçe'de forvet operasyonu
Kadrosunu Musaba ve Guendouzi ile güçlendiren Fenerbahçe, golcü transferi yapmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Uzun süredir Alexander Sörloth için temaslarda bulunan Sarı-Lacivertliler'in listesinde Christopher Nkunku ve Ademola Lookman isimleri de yer alıyor.

Yönetici Erdal Torunoğulları, bugünkü Galatasaray mücadelesi sonrası forvet takviyesini gerçekleştirmek için yurt dışına çıkacak. İlk hedefi n Alexander Sörloth olması bekleniyor. The Athletic'e göre; golcü arayışına giren Nottingham Forest, listesine Fenerbahçe'den En-Nesyri'yi de ekledi. Kanarya, Faslı futbolcusunu en az 25 milyon euro bedelle takımdan göndermek istiyor. Bu transfer gerçekleşirse Sörloth transferinin de önü açılabilir. Fichajes'te yer alan habere göre; Atletico Madrid, Norveçli santrfor için 30 milyon eurodan yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Oyuncu alabilmek için satış yapması gereken Fenerbahçe, Lookman için Atalanta, Nkunku için ise Milan'la da temas halinde.

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

