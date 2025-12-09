Fenerbahçe'nin yıldızı Youssef En-Nesyri hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Africa Foot'ta yer alan habere göre, Faslı futbolcu, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.

AVRUPA'DAN TEKLİF BEKLİYOR

En-Nesyri'nin Afrika Uluslar Kupası'nda iyi bir performans göstermek ve Avrupa'dan iyi bir teklif alarak sarı-lacivertli takımdan ayrılma planları yaptığı belirtildi.

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Son dönemde eleştiriler alan ve performansı tartışılan En-Nesyri'nin, Fenerbahçe Yönetimi ile de görüştüğü ve bu gergin ortamda artık devam etmek istemediği yazıldı.

PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.