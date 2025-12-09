İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5938
  • EURO
    49,565
  • ALTIN
    5768.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • En-Nesyri için sürpriz iddia! ''Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor''
Spor

En-Nesyri için sürpriz iddia! ''Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor''

Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri'nin transfer gündemi yeniden alevlendi. Faslı yıldızın, Afrika Uluslar Kupası'nda iyi bir performans sergileyip Avrupa'dan cazip bir teklif alarak sarı-lacivertli ekipten ayrılmayı planladığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ9 Aralık 2025 Salı 22:02 - Güncelleme:
En-Nesyri için sürpriz iddia! ''Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor''
ABONE OL

Fenerbahçe'nin yıldızı Youssef En-Nesyri hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Africa Foot'ta yer alan habere göre, Faslı futbolcu, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.

AVRUPA'DAN TEKLİF BEKLİYOR

En-Nesyri'nin Afrika Uluslar Kupası'nda iyi bir performans göstermek ve Avrupa'dan iyi bir teklif alarak sarı-lacivertli takımdan ayrılma planları yaptığı belirtildi.

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Son dönemde eleştiriler alan ve performansı tartışılan En-Nesyri'nin, Fenerbahçe Yönetimi ile de görüştüğü ve bu gergin ortamda artık devam etmek istemediği yazıldı.

PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.