Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, İtalya'dan iki önemli ekibi transfer için karşı karşıya getirdi. Juventus ve Napoli, Faslı santrfor ile ilgileniyor.

En-Nesyri, ülkesi Fas ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti ve organizasyona ev sahipliği yapan Fas, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

GELİŞME BEKLENİYOR

Di Marzio'nun haberine göre, Afrika Uluslar Kupası'nın tamamlanmasının ardından En-Nesyri'nin İtalyan ekiplerine transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanabilir.

JUVENTUS'TA DİĞER HEDEF

Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Juventus, En-Nesyri dışında Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta ile de ilgileniyor.

Juventus'un, Mateta için gelecek transfer cevabına göre En-Nesyri konusunda adımlar atabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.