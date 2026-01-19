İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2603
  • EURO
    50,4078
  • ALTIN
    6498.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • En-Nesyri için transfer yarışı: İtalyan devleri karşı karşıya!
Spor

En-Nesyri için transfer yarışı: İtalyan devleri karşı karşıya!

Fenerbahçe forması giyen En-Nesyri'ye Juventus ve Napoli'nin ilgisi bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası'nın tamamlanmasının ardından transfer sürecinde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.

HABER MERKEZİ19 Ocak 2026 Pazartesi 18:29 - Güncelleme:
En-Nesyri için transfer yarışı: İtalyan devleri karşı karşıya!
ABONE OL

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, İtalya'dan iki önemli ekibi transfer için karşı karşıya getirdi. Juventus ve Napoli, Faslı santrfor ile ilgileniyor.

En-Nesyri, ülkesi Fas ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti ve organizasyona ev sahipliği yapan Fas, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

GELİŞME BEKLENİYOR

Di Marzio'nun haberine göre, Afrika Uluslar Kupası'nın tamamlanmasının ardından En-Nesyri'nin İtalyan ekiplerine transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanabilir.

JUVENTUS'TA DİĞER HEDEF

Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Juventus, En-Nesyri dışında Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta ile de ilgileniyor.

Juventus'un, Mateta için gelecek transfer cevabına göre En-Nesyri konusunda adımlar atabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.