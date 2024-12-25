En-Nesyri kiralık olarak gitmek istemiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında rekor bedel ödeyerek kadrosuna kattığı En-Nesyri'nin Al-Nassr'a gideceği iddia edildi. Kulüpler arasında görüşmeler yapılsa da Faslı oyuncunun isteği üzerine transfer askıya alındı.

Suudi Arabistan basınında, 27 yaşındaki forvetin kiralık olarak takımdan gitmek istemediği, bonservisinin ödenmesi halinde takımdan ayrılabileceği belirtildi. Sarı-Lacivertliler, yıldız golcüsü için sezon başında tam 19.50 milyon euroluk bir ödeme yaptı.

En-Nesyri, bu sezon şu ana kadar 24 resmi müsabakada toplam bin 165 dakika süre aldı. 9 gol atma başarısı gösteren Faslı santrfor, 3 kez de asist yaptı. Al-Nassr, resmi X hesabından basında çıkan haberleri yalanladı. Kulübün medya danışmanı Saeed Abu Dahish, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Al-Nassr'ın En-Nesyri transferinde başarısız olduğu ve bu nedenle Milan'da top koşturan Alvaro Morata'ya yöneldiği iddia edildi. İspanyol golcü, sezon başında 13 milyoh euro bonservis karşılığında Atletico Madrid'den ayrıldı.