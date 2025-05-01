Fenerbahçe, Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Gözler golcü oyuncuların üzerinde olacak. Kanarya'da En-Nesyri, takımının şu ana kadar en golcü ismi olarak göze çarpıyor. Ligde şu ana dek 16 golü bulunan santrfor, Avrupa kupalarında 6, Türkiye Kupası'nda da 4 olmak üzere toplam 26 gol kaydetti. Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, derbide takımının en önemli gol umudu olacak. 35'lik oyuncu Hatayspor müsabakasında rakip fileleri 3 kez havalandırarak "hat-trick" yaptı.

DZEKO'NUN 50.MAÇI

Deneyimli futbolcu, ligde 14, Avrupa'da da 2 gol attı. Dzeko, Beşiktaş derbisinde bu sezonki 50. maçına çıkacak. Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü ligde 13, Avrupa macerasında 7, toplamda ise bu sezon attığı 20 golle takımının en çok gol atan ikinci ismi olurken, 8 de gol pası verdi. Bosna Hersekli oyuncu, geçen sezon iki takım arasında oynanan ilk derbide gol bulmayı da başarmıştı. Beşiktaş'ta hücum oyuncusu Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı takımın gol yollarındaki umudu olacak. Portekizli bu sezon 15 gol 11 asist yaptı. Öte yandan Gedson, 45 maça çıkarak Beşiktaş'ın en güvendiği isimlerden biri oldu. Yıldız orta saha, performansını bu sezon 10 gol atarak süsledi.