İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2025 Perşembe / 4 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,464
  • EURO
    43,7326
  • ALTIN
    3999.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • En-Nesyri mi, Ciro Immobile mi? Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gözler golcülerde
Spor

En-Nesyri mi, Ciro Immobile mi? Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gözler golcülerde

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu mücadelede iki takımın golcülerine büyük iş düşecek. Forvetlerin maçtaki performansı skorun belirlenmesinde kritik rol oynayacak. İşte detaylar...

AKŞAM1 Mayıs 2025 Perşembe 09:33 - Güncelleme:
En-Nesyri mi, Ciro Immobile mi? Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gözler golcülerde
ABONE OL

Fenerbahçe, Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Gözler golcü oyuncuların üzerinde olacak. Kanarya'da En-Nesyri, takımının şu ana kadar en golcü ismi olarak göze çarpıyor. Ligde şu ana dek 16 golü bulunan santrfor, Avrupa kupalarında 6, Türkiye Kupası'nda da 4 olmak üzere toplam 26 gol kaydetti. Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, derbide takımının en önemli gol umudu olacak. 35'lik oyuncu Hatayspor müsabakasında rakip fileleri 3 kez havalandırarak "hat-trick" yaptı.

DZEKO'NUN 50.MAÇI

Deneyimli futbolcu, ligde 14, Avrupa'da da 2 gol attı. Dzeko, Beşiktaş derbisinde bu sezonki 50. maçına çıkacak. Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü ligde 13, Avrupa macerasında 7, toplamda ise bu sezon attığı 20 golle takımının en çok gol atan ikinci ismi olurken, 8 de gol pası verdi. Bosna Hersekli oyuncu, geçen sezon iki takım arasında oynanan ilk derbide gol bulmayı da başarmıştı. Beşiktaş'ta hücum oyuncusu Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı takımın gol yollarındaki umudu olacak. Portekizli bu sezon 15 gol 11 asist yaptı. Öte yandan Gedson, 45 maça çıkarak Beşiktaş'ın en güvendiği isimlerden biri oldu. Yıldız orta saha, performansını bu sezon 10 gol atarak süsledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.