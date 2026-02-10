İSTANBUL 8°C / 6°C
  En-Nesyri sahnede! Al-Ittihad'dan 7 gollü galibiyet
Spor

En-Nesyri sahnede! Al-Ittihad'dan 7 gollü galibiyet

Al-Ittihad, AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Gharrafa'yı sahasında 7-0 mağlup etti. Yeni transfer Youssef En-Nesyri, gol ve asistle galibiyete damga vurarak ilk skor katkısını verdi.

10 Şubat 2026 Salı 23:13
Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Ittihad, Al Gharrafa'yı konuk etti.

Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi 7-0 kazandı.

Kış transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı ikinci maçında ilk golünü kaydetti. Faslı futbolcu, mücadelede bir de asist yaptı.

Al Ittihad'ın açılış golünü henüz 3. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren diğer goller 20, 58 ile 79. dakikalarda Houssem Aouar, 49 ile 62. dakikalarda Roger Fernandes ve 51. dakikada Danilo Pereira'dan geldi.

Aouar'ın 2., Al Ittihad'ın 5. golünde Youssef En-Nesyri bu kez de asist yaptı.

Bu sonuçla birlikte Al Ittihad ligde puanını 12'ye yükseltti. Al Gharrafa ise 6 puanda kaldı.

