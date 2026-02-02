İSTANBUL 7°C / 2°C
  En-Nesyri veda etti: Fenerbahçe macerası noktalandı
Spor

En-Nesyri veda etti: Fenerbahçe macerası noktalandı

Fenerbahçe, transfer döneminin son günlerinde kadroda net bir değişime giderek Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırma kararı aldı. Faslı golcünün, Al-Ittihad ile anlaşmayı tamamlamak üzere Suudi Arabistan'a gitmesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ2 Şubat 2026 Pazartesi 23:28 - Güncelleme:
En-Nesyri veda etti: Fenerbahçe macerası noktalandı
Transfer döneminin son günleri yaklaşırken Fenerbahçe'deki hareketlilik sürüyor. N'Golo Kante'yi İstanbul'a getirmeye hazırlanan sarı lacivertliler Youssef En-Nesyri ile vedalaşıyor.

Al Ittihad ile yapılan görüşmelerde N'Golo Kante'nin transferi karşılığında takasta kullanılan Youssef En-Nesyri Suudi ekibiyle sözleşme koşullarında anlaşmaya varmıştı. TRT Spor'un haberine göre Faslı golcü bu akşam Kocaelispor ile oynanan maçın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

En-Nesyri'nin yarın Al-Ittihad ile görüşmeleri tamamlamak üzere Suudi Arabistan'a gideceği bildirildi.

