Transfer döneminin son günleri yaklaşırken Fenerbahçe'deki hareketlilik sürüyor. N'Golo Kante'yi İstanbul'a getirmeye hazırlanan sarı lacivertliler Youssef En-Nesyri ile vedalaşıyor.

Al Ittihad ile yapılan görüşmelerde N'Golo Kante'nin transferi karşılığında takasta kullanılan Youssef En-Nesyri Suudi ekibiyle sözleşme koşullarında anlaşmaya varmıştı. TRT Spor'un haberine göre Faslı golcü bu akşam Kocaelispor ile oynanan maçın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

En-Nesyri'nin yarın Al-Ittihad ile görüşmeleri tamamlamak üzere Suudi Arabistan'a gideceği bildirildi.