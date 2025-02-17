Nesyri, son 6 resmi maçında da gol sevinci yaşadı.

Fener, maç fazlasıyla zirve ile farkı 3 puana indirdi.

Oğuz Aydın, bu sezon ligde 4. golünü kaydetti.

Fenerbahçe maçın başında istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Ön alan baskısı başarısız olunca Kasımpaşa rahat oynadı. Sarı-Lacivertliler, ilk 20 dakikada kalesinde 4 net gol pozisyonu gördü. Kasımpaşalı oyuncular son vuruşta hata yapmasaydı zorlu deplasmanda öne geçebilirlerdi. 21'de Fred'in pasını ıskalayan Opoku, Nesyri'yi kalecisiyle karşı karşıya bıraktı. Faslı golcü takımını öne geçirdi. Bu golden sonra oyunun kontrolünü alan F.Bahçe, 52'de Oğuz Aydın'la 2'yi buldu. Fakat 62'de Fall, farkı yeniden 1'e indirdi. Bu golle birlikte baskı kuran konuk ekip, Nesyri'yi yine durduramadı. Faslı golcü, 71'de fileleri sarsarak fişi çekti. Sarı-Lacivertliler, başarılı forvetinin kritik dakikalarda attığı gollerle 3 puanı aldı.