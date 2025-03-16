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Spor

En skorer sezonunu yaşıyor! Barış Alper Yılmaz'dan kariyer performansı

Galatasaray'ın kilit isimlerinden bir haline gelen 24 yaşındaki genç yıldız Barış Alper Yılmaz en skorer sezonunu yaşıyor. Milli futbolcu, 26 lig maçında 10 gol, 3 asist yaparak takımına katkı sağladı. İşte detaylar...

TRT Spor16 Mart 2025 Pazar 14:02 - Güncelleme:
En skorer sezonunu yaşıyor! Barış Alper Yılmaz'dan kariyer performansı
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26 lig maçında 10 kez fileleri sarsan 24 yaşındaki futbolcu, kariyerinde en çok gol attığı sezonu geçiriyor. Son iki maçta birer gol pası da veren Barış, asist sayısını 3'e çıkardı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 9 maçta 1 kez ağları havalandırdı, 2 gol pası verdi. Milli futbolcu, geçen sezon attığı 7 golle sarı kırmızılı formayla en golcü sezonuna ulaşmıştı.

TÜM SEZONLARI GERİDE BIRAKTI

2020-2021'de Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz, sezonu 8 golle bitirmişti. Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maçta 3 bin 142 dakika süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, şimdiden 11 gol, 5 asiste ulaşmayı başardı.

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