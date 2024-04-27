Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçı sonrası PFDK'ya sevk edilen Enis Destan'ın annesi Gül Destan'dan beklenmedik tepki geldi.

Bordo-Mavililer, 24 Nisan'da Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Karagümrük'ü 3-2 yendi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enis Destan, 45. dakikada rakibine yaptığı hereket nedeniyle VAR uyarısının ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan'ın annesi Gül Destan, oğlunun kırmızı kart görmesine neden olan hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesine sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

"SANKİ ADAM ÖLDÜRMÜŞ"

Anne Gül Destan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yaptıranların, yapanların adaleti olmayabilir ama Allah'ın ilahi adaleti şaşmaz. Birgün kendilerine döner. Geçen hafta bir gol atıp bir de asist yaptı ya... Çekemeyenler rahatsız oldu. Kupa maçında böyle bir oyun oynadılar olay bu. Enis Destan sanki adam öldürmüş. Sakat bırakmış, kolunu bacağını kırmış da PFDK'ya sevk ediliyor. Onun için mi o pislik 90 dakika oynadı. Orda kırmızı kartlık bir durum yoktu. Ama Enis söz konusu olunca ya sarı kart , ya sarı kart ya ofsayt ya VAR'a takılmalar. Attığı golleri iptal etmeler. Bütün bunlar Enis'e bilinçli yapılıyor. Aşağı çekip kötü göstermek için... Amaç bu... Hazmedememek böyle bir şey. Bir insan ancak bu kadar kıskanılır."

"NEDEN ARKASINDA DURMUYORSUNUZ?"

Anne Gül Destan, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile ilgili de eleştirilerde bulundu. Destan, maç sonunda yaptığı açıklamada oğlu Enis Destan'ın gördüğü kırmızı kart kararının doğru olduğunu söyleyen Avcı için şu ifadeleri kullandı.

"Abdullah hocası da medya karşısında doğru karar diyor. Nesi doğru... Ben maçı tribünden canlı izledim. Rakip önünden arkasından çekiyor. Kolundaki armayı koparıyor. Enis karşılık verince suçlu oluyor öyle mi? Siz hocası olarak doğru karar derseniz, diğerleri ne söylemezki... Ya şunu aklım almıyor. Enis kime ne yapıyor ki; herkes Enis'i kötüleme ve aşağı çekme peşinde. Çünkü süper yetenek. Onun için kıskanılıyor. Ayrıca Enis disipline verilecek kadar ne yaptı. Neden yönetim ve hocası olarak arkasında durmuyorsunuz. Sahiplenmiyorsunuz? Semih'i milli takımdan gönderdiler diye haftalarca başkanı ve yönetimindekiler futbolcusunu savundu. Arkasında durdu. Sizlerin Enis'e verdiği değer bu... Enis bunları mı hak ediyor.? "

"GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ"

Enis Destan'ın annesi bir başka paylaşımında ise oğlunun Süper Lig'de haftanın 11'e seçildiğini gösteren habere, "Meyve veren ağaç her zaman taşlanır. Sana bu haksızlıkları yaptıranları da yapanları da Allah'a havele ediyorum. Lakin güneş balçıkla sıvanmaz." yorumunu yaptı.

"AHI HEPİNİZİ TUTACAK, MERAK ETMEYİN"

Anne Destan, sosyal medyadan yaptığı eleştirilere şu sözlerle devam etti:

"Enis Destan çok büyük lokma hazmedemezsiniz. Bu şekilde arkasından film, fırıldak çevirirsiniz. O kırmızı kartı veren ahlaksız VAR hakemini rabbim Kahhar ismiyle kahru perişan etsin. Amin. Enis'in ahı çok yakında hepinizi tutacak, merak etmeyin. Genç pırıl pırıl futbolcuya bu akıl almaz şeytanca yaptıklarınız ayaklarınıza dolaşacak. Kıskançlıktan nasıl kötülük yapacaklarını şaşırdılar."

ENİS DESTAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Öte yandan Enis Destan, Karagümrük maçının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada özür dileyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığımız karşılaşmada pozisyon anının etkisiyle hiç yapmamam gereken bir hata yaparak takımımı yalnız bıraktığım için büyük bir üzüntü içerisindeyim. Hayatım boyunca hatalarını kabul ederek düzeltmeye çalışan bir düşünceye sahip olduğumu belirtiyor; başta oyunun geri kalan kısmında yalnız bıraktığım takım arkadaşlarımdan, hocalarımdan ve her anımızda sonuna kadar bizimle beraber olduklarını hissettiren Büyük Trabzonspor taraftarından; ayrıca rakip futbolcu arkadaşımdan tüm samimiyetimle özür diliyorum."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

21 yaşındaki genç golcü, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 9 gol attı ve 5 asist yaptı.