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Spor

En yakın dostu açıkladı! ''Sergen Yalçın Galatasaray'a...''

Beşiktaş ile yollarını ayıran Sergen Yalçın'ın adı Galatasaray teknik direktörlüğü ile anılıyor. Sergen Yalçın'a en yakın isimlerden biri olan futbol yorumcusu ve eski futbolcu Sinan Engin, bu iddialarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

13 Şubat 2022 Pazar 12:26 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 12:26
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Sinan Engin, Beyaz TV'de Sergen Yalçın - Galatasaray iddiaları ve sarı kırmızılı takımın durumuyla ilgili konuştu.

Sinan Engin yaptığı yorumda, "Sergen Yalçın'ın Galatasaray'a gitme ihtimali zor. Tecrübelenmiştir. Beşiktaş camiasında hatalar yaptıysa, onlara bakmıştır, değerlendirmiştir. Galatasaray camiasının bir bölümü Sergen Yalçın'a karşı çıkabilir." değerlendirmesini yaptı.

Engin ayrıca Galatasaray'ın sorununu kendi içinden çözmesi gerektiğini belirterek, "Bülent Korkmaz var, Okan Buruk var. Galatasaray bu işi kendi içinden çözecek. Fatih Terim'in gönderilmesi, Burak Elmas'ın hayatının dönüm noktası." açıklamasını yaptı.

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