Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Lero Sane konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ezeli rakipler dışında Bayern Münih yeniden sözleşme uzatmak, Arsenal ise Alman yıldızı ikna etmek için girişimleri hızlandırdı. Sarı-Lacivertliler, imza parası içerisinde olmak üzere 16 (11+5) milyon euroluk bir teklifle rakiplerini geride bıraktı. Cim-Bom'un teklifi 10 milyon euro. Bayer Münih ise yeni sözleşme konusunda yıllık 8.5 milyon eurodan yukarı çıkmıyor. Arsenal'in teklifi rakiplerinin gerisinde kaldı.

HOCA İLE GÖRÜŞECEK

Alman yıldız, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda oynamak istiyor. Arsenal, Bayern Münih ve Galatasaray'ın yeni sezonda Devler Ligi'nde oynayacağı kesin. Fenerbahçe, ise Şampiyonlar Ligi'ne girmek için ön eleme oynayacak. Sarı-Lacivertliler, 29 yaşındaki hücum oyuncusunu ikna etmek için Jose Mourinho'yu devreye sokacak. Portekizli çalıştırıcının kısa süre içinde başarılı oyuncuyla bir görüşme yapması bekleniyor.

100 MİLYON EUROLUK ÖDEME

Transfermarkt verilerine göre, Leroy Sane'in güncel piyasa değeri 32 milyon euro... Başarılı oyuncunun 2018 yılında piyasa değeri 100 milyon euro seviyelerine kadar çıkmıştı. Alman yıldız için toplam 100 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapıldı. Sane, bu sezon Bayern Münih forması altında oynadığı 45 maçta 13 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Deneyimli isim, Almanya Milli Takımı'nda oynadığı 70 maçta 14 gol atma başarısı gösterdi.