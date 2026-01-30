İSTANBUL 9°C / 6°C
Spor

Ender Örenç: Son dakikaya kadar iyi mücadele verdik

Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Ender Örenç, Trabzonspor karşısında son dakikaya kadar iyi mücadele ettiklerini belirterek maçın galibiyet ya da mağlubiyetle de sonuçlanabileceğini söyledi.

Ender Örenç: Son dakikaya kadar iyi mücadele verdik
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile evinde 1-1 berabere kalan Hesap.com Antalyaspor'da yardımcı antrenör Ender Örenç, "Son dakikaya kadar iyi mücadele verdik. Maçın sonucunda galip de gelebilirdik mağlup da olabilirdik." dedi.

Örenç, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadele gücü yüksek bir müsabaka olduğunu söyledi.

"Büyük Antalyaspor taraftarına, bu atmosferi coşkuyla yaşatan, takımı saha içinde tutan taraftarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullanan Örenç; "Son dakikaya kadar iyi mücadele verdik. Maçın sonucunda galip de gelebilirdik mağlup da olabilirdik. Sahaya çıkarken tek hedefimiz, planlarımız galibiyet üzerineydi." diye konuştu

İlk yarıda hedefledikleri savunmayı yaptıklarını ve baskı sonucu kazanılan bir topla gol bulduklarını dile getiren Örenç, Sami Uğurlu'ya verilen kırmızı kartın da çok ağır bir karar olduğunu ifade etti.

Takımın mücadelesinin, taraftarın desteğinin Antalya şehrinde birlik, beraberlik ortamı oluşturduğunun göstergeleri olduğunu anlatan Örenç, "Kendi sahamızdan 1 puanla ayrılıyoruz. Aldığımız 1 puanla ligdeki konumumuzu biraz daha rahatlatmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Örenç, göreve geldikten sonra oyuncuları mental olarak yukarıya çekmek için öncelikli bir yol izledikleri ve ağır antrenmanlarla fizik güçlerini yükseltmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

