  Endonezya Milli Takımı'nda Patrick Kluivert dönemi sona erdi
Spor

Endonezya Milli Takımı'nda Patrick Kluivert dönemi sona erdi

Endonezya Milli Takımı, Hollandalı Teknik Direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı.

16 Ekim 2025 Perşembe 10:53
Endonezya Milli Takımı'nda Patrick Kluivert dönemi sona erdi
ABONE OL

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Endonezya Milli Futbol Takımı'nda Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.

Endonezya Futbol Federasyonundan (PSSI) yapılan açıklamada, "PSSI ile milli takım teknik direktörü Patrick Kluivert, karşılıklı fesih mekanizmasıyla iş birliklerini erken sonlandırmayı resmen kabul etti." denildi.

Endonezya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde geçen hafta Suudi Arabistan ve Irak'a yenilerek organizasyonda mücadele etme şansını kaybetti.

İki yıl önce 5 ay süreyle Adana Demirspor'un teknik direktörlüğünü yapan Kluivert, Endonezya Milli Takımı'nın başında sadece 8 maça çıktı.

