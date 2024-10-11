Endonezya Futbol Federasyonu'nun, Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Jayden Oosterwolde'ye milli takım forması giymesi için yeni bir teklif daha yaptığı öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında da benzer bir teklifi reddetmişti. Endonezya, milli takıma daha önce iki oyuncu devşirirken, dört yeni oyuncu için de çalışmalarını sürdürüyor.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ise 2027 yılının Haziran ayında sona eriyor. Oosterwolde, hangi ülkeler adına oynama hakkı olduğu konusunda, "Hollanda dışında Surinam ve Endonezya'yı seçme imkanım da var. Kendileri benimle iletişime geçti; ancak Hollanda Milli Takımı'nda oynamak istediğimi söyledim" açıklamasını yapmıştı. Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi 7 milyon euro ve üzerinde bir bedelle satarsa, anlaşma gereği elde edilen kârın %30'unu Parma'ya ödeyecek.