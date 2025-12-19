İSTANBUL 14°C / 7°C
19 Aralık 2025 Cuma
Spor

Endrick Fransa yolunda

Real Madrid forması giyen genç yıldız Endrick'in, sezon sonuna kadar Olympique Lyon'a kiralanması konusunda tarafların anlaşmaya vardığı iddia edildi.

19 Aralık 2025 Cuma 22:11
Endrick Fransa yolunda
Real Madrid'in genç yıldızı Endrick, Fransa yolcusu olmaya hazırlanıyor.

İki ay önce gündeme gelen Olympique Lyon iddiasının kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Taraflar arasında yapılan görüşmelerde sona gelinirken, Endrick'in sezon sonuna kadar Lyon'a kiralanması konusunda anlaşma sağlandı. Yapılacak sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmayacak ve genç futbolcu Haziran ayına kadar Fransız ekibinin formasını giyecek.

Real Madrid ve Olympique Lyon'un, kiralık transferin son detaylarını netleştirdiği ve resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesinin beklendiği belirtildi.

