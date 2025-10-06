İSTANBUL 24°C / 16°C
  • Endrick Real Madrid'de kayıplara karıştı
Spor

Endrick Real Madrid'de kayıplara karıştı

Real Madrid'e büyük umutlarla transfer olan Endrick, teknik direktör Xabi Alonso döneminde forma şansı bulamayan tek isim oldu.

6 Ekim 2025 Pazartesi 17:26
Endrick Real Madrid'de kayıplara karıştı
Büyük umutlarla Real Madrd'e katılan Brezilyalı genç yıldız Endrick, sezon başından bu yana henüz sahaya çıkma fırsatı bulamadı.

XABI ALONSO DÖENMİNDE SÜRE ALMADI

Teknik direktör Xabi Alonso, geniş kadro rotasyonunu sık sık kullanmasına rağmen, Endrick'i şu ana kadar forma şansı bulamayan tek isim olarak bıraktı.

BÜYÜK BEKLENTİYLE GELMİŞTİ

Real Madrid'in gelecek için en önemli yatırımlarından biri olarak görülen 18 yaşındaki forvet, Brezilya'da Palmeiras formasıyla gösterdiği performans sonrası Avrupa'ya adım atmıştı. Ancak ilk döneminde beklendiği gibi kadroda yer bulmakta zorlanıyor.

