İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8693
  • EURO
    50,7453
  • ALTIN
    6200.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Endrick resmen Lyon'da

Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon, Real Madrid'in Brezilyalı genç yıldızı Endrick'i 6 aylığına kiraladı. Satın alma opsiyonu bulunmayan anlaşmada oyuncunun maaşının yüzde 50'sinin Real Madrid tarafından karşılanacağı belirtildi.

HABER MERKEZİ24 Aralık 2025 Çarşamba 01:48 - Güncelleme:
Endrick resmen Lyon'da
ABONE OL

Fransa Ligi takımlasrından Lyon, Real Madrid'in Brezilyalı genç yıldızı Endrick transferinde mutlu sona ulaştı.

Real Madrid, genç yıldızı Endrick'i 6 aylığına Olympique Lyon'a kiraladı.

MAAŞININ YARISINI MADRID KARŞILAYACAK

Taraflar arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor. Kiralık sözleşme kapsamında Endrick'in maaşının yüzde 50'si Lyon tarafından karşılanacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasını 3 maçta giyen genç futbolcu, gol ya da asist katkısında bulunamadı. Endrick'in piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.