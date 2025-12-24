Endrick resmen Lyon'da

Fransa Ligi takımlasrından Lyon, Real Madrid'in Brezilyalı genç yıldızı Endrick transferinde mutlu sona ulaştı.

Real Madrid, genç yıldızı Endrick'i 6 aylığına Olympique Lyon'a kiraladı.

MAAŞININ YARISINI MADRID KARŞILAYACAK

Taraflar arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor. Kiralık sözleşme kapsamında Endrick'in maaşının yüzde 50'si Lyon tarafından karşılanacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasını 3 maçta giyen genç futbolcu, gol ya da asist katkısında bulunamadı. Endrick'in piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.