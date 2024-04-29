İSTANBUL 16°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2024 Pazartesi / 21 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5264
  • EURO
    34,9151
  • ALTIN
    2444.6
  • BIST100
    9915.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Endülüs derbisinde puanlar paylaşıldı
Spor

Endülüs derbisinde puanlar paylaşıldı

İspanya La Liga'da Real Betis ile Sevilla 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Real Betis 49 puana ulaşırken, Sevilla puanını 38'e yükseltti.

29 Nisan 2024 Pazartesi 00:25 - Güncelleme:
Endülüs derbisinde puanlar paylaşıldı
ABONE OL

La Liga'nın 33. haftasında oynanan Endülüs derbisinde Manuel Pellegrini'nin ekibi Real Betis ile Quique Sanches Flores'in yönetimindeki Sevilla 1-1 berabere kaldı.

Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk golü ev sahibi Real Betis adına Isco 38. dakikada penaltıdan attı.

Konuk ekip Sevilla'ya beraberliği getiren golü ise 56. dakikada Kike Salas kaydetti ve karşılaşmadan iki ekip de 1 puanla ayrıldı.

Maçın ikinci devresinde Real Betis'in 59. dakikada kazandığı penaltı atışı, VAR'da yapılan inceleme sonrası iptal oldu.

Sevilla ile oynadığı son 5 maçta da rakibini mağlup etmeyi başaramayan Real Betis, 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğü koruyamadı ve seri 6 maça yükselmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Real Betis 49 puana ulaşırken, Sevilla puanını 38'e yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Sevilla evinde Granada'yı ağırlarken, Real Betis deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.