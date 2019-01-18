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Enes Bulut Galatasaray'da!

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 20 yaşındaki Enes Bulut'u kadrosuna kattığını açıkladı.

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İşte Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklama: 
 
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, 20 yaşındaki genç sporcu Enes Bulut ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
 
Sezona Balıkesir Büyükşehir Belediye SK’da başlayan Enes, Ümit Milli Takım ile geçirdiği başarı dolu yıllarla dikkatleri üzerine çekti. 2017 ve 2018 Ümit Milli Takım’la Avrupa şampiyonluğu yaşayan Enes, Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi’nin ilk yarısında oynanan Balıkesir Büyükşehir Belediye – Galatasaray müsabakasında attığı 41 sayıyla sahanın en skorer ismi olmayı da başarmıştı.  
 
Engelsiz Aslanlar’ın Konaklama sponsorluğunu da üstlenen 1905 Galatasaraylı İş Adamları Derneği, Enes Bulut’un transferinde kulübe gerekli desteği sağlayacaklarını beyan etti. Transferi hakkında konuşan 20 yaşındaki Enes, “Tekerlekli Sandalye Basketbol sporcusu herkesin Galatasaray’da forma giymek gibi bir hayali vardır. Ben bu hayallerimi bugün gerçekleştiriyorum. Transferimin sonuçlanmasındaki emeklerinden ötürü Başkanımıza, Şube Yöneticimiz Mahmut Recevik’e, değerli Yönetim Kurulu Üyelerimize ve 1905 Galatasaraylı İş Adamları Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. Böylesine büyük bir güvene layık olabilmek için parkede elimden geleni yapacağım.” şeklinde konuştu.
 
Bugün takım ile beraber ilk idmanına çıkan Enes, 99 numaralı formayı giyecek. Yeni Engelsiz Aslan Enes Bulut’a Galatasaray’a hoş geldin der, sarı – kırmızı kariyerinde başarılar dileriz.

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