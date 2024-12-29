Enes Efe Aydın halterde Türkiye 3. oldu

Muğla'da yapılan okullar arası Halter Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcu Enes Efe Aydın, 67 kiloda koparmada 85 kilo, silkmede 108 kilo kaldırarak Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Düzceli sporcu Türkiye Şampiyonasından derece ile döndü. Muğla'da 26-28 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda antrenörlüğünü Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter antrenörü Yasin Aydın'ın yaptığı Enes Efe Aydın, 67 kiloda koparmada 85 kilo silkmede 108 kilo kaldırış yaparak Türkiye üçüncüsü oldu.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.