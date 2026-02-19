Enes Refik Çiftçi, Bulgaristan'da madalya peşinde

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek sporcular, Türkiye Boks Federasyonu Kamp Eğitim Merkezi'nde yoğun tempoda çalışmalarına devam ediyor. Milli takım kamp kadrosunda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor sporcusu Enes Refik Çiftçi de yer alırken, başarılı sporcunun turnuvada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesi bekleniyor.

Milli Boksör Enes Refik Çiftçi, turnuva hakkında yaptığı açıklamada, Avrupa'nın en prestijli boks organizasyonları arasında yer alan turnuvada hedefin kürsüye çıkmak olduğu söylerken, teknik heyet eşliğinde sürdürülen kamp çalışmalarının planlanan program çerçevesinde titizlikle devam ettiğini ifade etti."