  • Enes Refik Çiftçi, Bulgaristan'da madalya peşinde
Spor

Enes Refik Çiftçi, Bulgaristan'da madalya peşinde

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un milli boksörü Enes Refik Çiftçi, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek olan 77. International Strandja Boks Turnuvası'nda mücadele edecek.

19 Şubat 2026 Perşembe 13:10
Enes Refik Çiftçi, Bulgaristan'da madalya peşinde
Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek sporcular, Türkiye Boks Federasyonu Kamp Eğitim Merkezi'nde yoğun tempoda çalışmalarına devam ediyor. Milli takım kamp kadrosunda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor sporcusu Enes Refik Çiftçi de yer alırken, başarılı sporcunun turnuvada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesi bekleniyor.

Milli Boksör Enes Refik Çiftçi, turnuva hakkında yaptığı açıklamada, Avrupa'nın en prestijli boks organizasyonları arasında yer alan turnuvada hedefin kürsüye çıkmak olduğu söylerken, teknik heyet eşliğinde sürdürülen kamp çalışmalarının planlanan program çerçevesinde titizlikle devam ettiğini ifade etti."

  • Enes Refik Çiftçi
  • 77 International Strandja Boks Turnuvası
  • madalya

