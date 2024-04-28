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Spor

Enes Ünal 2 gole adını yazdırdı, Bournemouth kazandı

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Bournemouth, evinde konuk ettiği Brighton'ı 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Enes Ünal, maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

AA28 Nisan 2024 Pazar 19:16 - Güncelleme:
Enes Ünal 2 gole adını yazdırdı, Bournemouth kazandı
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İngiltere Premier Lig'de Bournemouth, milli futbolcu Enes Ünal'ın birer gol ve asistle oynadığı maçta Brighton'ı 3-0 yendi.

Premier Lig'in 35. haftasında Brighton'ı ağırlayan Bournemouth, 13. dakikada Marcos Senesi, 52. dakikada Enes Ünal ve 87. dakikada Justin Kluivert'ın attığı gollerle galip geldi.

Takımının ikinci golünü kaydeden ve birinci golde asist yapan Enes, ilk 11'de başladığı maçta 67 dakika süre aldı.

Devre arasında satın alma opsiyonuyla Getafe'den kiralanan milli futbolcu, Bournemouth kariyerindeki ikinci golünü attı.

Bu sonuçla 48 puana yükselen Bournemouth, 10. sırada yer aldı. Brighton ise 44 puanla 12. sırada kaldı.

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