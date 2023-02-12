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Spor

Enes Ünal attı, Getafe 1 puanı aldı

Getafe, İspanya La Liga'nın 21. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte forma giyen milli oyuncu Enes Ünal, attığı golün ardından 'Türkiye ve Suriye için dua et' yazılı formayı açtı.

12 Şubat 2023 Pazar 18:21 - Güncelleme:
Enes Ünal attı, Getafe 1 puanı aldı
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La Liga'nın 21. haftasında Getafe, sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Coliseum Alfonso Perez'deki mücadele 1-1 sona erdi.

Rayo Vallecano, Mauro Arambarri'nin 38. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Getafe, 51. dakikada penaltı kazandı. Borja Mayoral, bu penaltıdan yararlanamadı. Getafe, 3 dakika sonra ise 54'te ise Carles Alena'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Getafe'de sahneye 77. dakikada Enes Ünal çıktı ve maç 1-1 oldu. Milli futbolcu, attığı golün ardından "Türkiye ve Suriye için dua edin" tişörtü açtı.

Rayo Vallecano, 85. dakikada penaltı kazandı. 87. dakikada penaltıda topun başına geçen Raul de Tomas geçti. 28 yaşındaki futbolcu, bu penaltıyı kaçırdı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Öte yandan Getafe, karşılaşma öncesi sahaya Türkiye ve Suriye'ye destek tişörtleriyle çıktı.

Bu sonucun ardından Getafe 19, Rayo Vallecano 33 puana yükseldi.

Ligin 22. haftasında Getafe, bu kez sahasında Valencia ile karşılaşacak. Rayo Vallecano, evinde Sevilla'yı ağırlayacak.

Golün ardından Enes Ünal

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