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Spor

Enes Ünal attı, Getafe evinde Sevilla'yı yendi

Getafe, İspanya La Liga'nın 26. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Sevilla'yı 2-0 yendi. Ev sahibi ekibin gollerinden birini milli oyuncu Enes Ünal kaydetti.

AA19 Mart 2023 Pazar 23:21 - Güncelleme:
Enes Ünal attı, Getafe evinde Sevilla'yı yendi
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Getafe sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 2-0 mağlup ederken, gollerden birini Enes Ünal attı.

Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında kazanan taraf, ikinci yarıda golleri bulan ev sahibi Getafe oldu.

Getafe 50. dakikada Münir El Haddadi ile öne geçerken, uzatmaların oynandığı 90+5. dakikada Enes Ünal'ın golü skoru belirledi.

Takımının en golcü futbolcusu olan ve La Liga'da gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunan Enes, bu sezon ligdeki gol sayısını 13'e çıkardı.

Enes, ligdeki son 7 maçta fileleri havalandırmayı başardı.

Getafe, bu galibiyetle puanını 29'a çıkararak 13. sıraya yükseldi.

Sevilla ise 28 puanla 14. sırada kaldı.

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