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Spor

Enes Ünal attı, Getafe kazandı

Getafe, İspanya La Liga'nın 21. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Granada'yı 4-2 mağlup etti. Getafe forması giyen milli golcü Enes Ünal da takımına 1 golle katkıda bulundu.

AA20 Ocak 2022 Perşembe 23:48 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 23:48
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta Granada'yı 4-2 yenerken, Enes Ünal da bir gol attı.

Ligde kalma mücadelesi veren ve son haftalarda çıkışta olan Getafe, önemli bir galibiyet aldı.

İlk yarısı 1-1 tamamlanan maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzanan Getafe, puanını 21'e yükselterek 16. sırada kaldı. Granada ise 24 puanla 14. sırada yer alıyor.

Karşılaşmada Getafe'nin gollerini Sandro Ramirez (Dk. 10), Enes Ünal (Dk. 48), Maksimovic (Dk. 63) ve Borja Mayoral (Dk. 87) atarken, Granada'nın golleri Luis Suarez'den (Dk. 13 ve Dk. 78) geldi.

Milli futbolcu Enes Ünal, Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkıp 84. dakikada yerini Borja Mayoral'a bıraktı.

Getafe'de bu sezon 7. golünü atan Enes, takımının en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

Enes 29. dakikada sarı kart görerek, gelecek maçta kart cezalısı konumuna düştü.

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